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Posted 1 октября, 06:44

Published 1 октября, 06:44

Modified 1 октября, 06:46

Updated 1 октября, 06:46

В Невьянске стоматологи испортили зубы пациенту

В Невьянске стоматологи испортили зубы пациенту

1 октября 2024, 06:44
Фото: Ural Mash
В Невьянске стоматологи испортили зубы пациенту. Теперь он может употреблять пищу только боковыми зубами.

Инцидент произошел в 2022 году. Мужчина обратился в одну из стоматологических клиник города с просьбой заменить передние протезы.

На следующей день после процедуры новые протезы начали крошиться. Тогда мужчина обратился в клинику. Однако доктор был в отпуске. Через месяц, когда штифты уже выпали, ему все же вернули деньги и пригласили на прием для исправления некачественной работы.

Однако, врач начал спиливать здоровый зуб.

Мужчина покинул кабинет и написал заявление в прокуратуру и полицию. Он через суд добивается выплаты моральной компенсации в размере 200 тысяч рублей, пишет Ural Mash.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге пациенты жалуются на многочасовое ожидание скорой помощи.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Здоровье#Стоматология#Зубы#Екатеринбург#Стоматолог#Инцидент
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