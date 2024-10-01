В Невьянске стоматологи испортили зубы пациенту

Posted 1 октября, 06:44
Published 1 октября, 06:44
Modified 1 октября, 06:46
Updated 1 октября, 06:46
Инцидент произошел в 2022 году. Мужчина обратился в одну из стоматологических клиник города с просьбой заменить передние протезы.
На следующей день после процедуры новые протезы начали крошиться. Тогда мужчина обратился в клинику. Однако доктор был в отпуске. Через месяц, когда штифты уже выпали, ему все же вернули деньги и пригласили на прием для исправления некачественной работы.
Однако, врач начал спиливать здоровый зуб.
Мужчина покинул кабинет и написал заявление в прокуратуру и полицию. Он через суд добивается выплаты моральной компенсации в размере 200 тысяч рублей, пишет Ural Mash.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге пациенты жалуются на многочасовое ожидание скорой помощи.
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