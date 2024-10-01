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Posted 1 октября, 06:39

Published 1 октября, 06:39

Modified 1 октября, 06:41

Updated 1 октября, 06:41

В Нижнем Тагиле 22-летнего мужчину обманули на 4 миллиона рублей

В Нижнем Тагиле 22-летнего мужчину обманули на 4 миллиона рублей

1 октября 2024, 06:39
Фото: Изображение Midjourney
22-летний житель Нижнего Тагила повелся на распространенную схему мошенников и отдал им почти 4 млн рублей.

Молодому человеку позвонили мошенники и представились сотрудниками сотового оператора и рассказали, что якобы срок действия его SIM-карты подходит к концу. Дальше ему звонили из «Госуслуг» и Центробанка, потерпевший называл им все коды из SMS, сообщают в пресс-службе МВД «Нижнетагильское».

В результате таких махинаций аферистам удалось заставить мужчину оформить кредиты на 3 млн 300 тысяч рублей и отправить их на «безопасный счет». Вслед за кредитными деньгами на счет обманщиков отправились и 450 тысяч личных денег.

В полиции предупреждают: не разговаривайте с незнакомцами по телефону и не сообщайте им коды из SMS-сообщений.

Напомним, что в Екатеринбурге студент юридического факультета отдал мошенникам 300 тысяч рублей.

21-летняя студентка из Екатеринбурга отдала мошенникам почти 600 тысяч рублей
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#Вадим Бредников#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Свердловская область#Полиция#Деньги#Обман#Мошенники#Телефонные мошенники#Екатеринбург#Аферисты
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