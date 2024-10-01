В Нижнем Тагиле 22-летнего мужчину обманули на 4 миллиона рублей

Молодому человеку позвонили мошенники и представились сотрудниками сотового оператора и рассказали, что якобы срок действия его SIM-карты подходит к концу. Дальше ему звонили из «Госуслуг» и Центробанка, потерпевший называл им все коды из SMS, сообщают в пресс-службе МВД «Нижнетагильское».