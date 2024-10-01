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Posted 1 октября, 11:36

Published 1 октября, 11:36

Modified 1 октября, 11:38

Updated 1 октября, 11:38

В Нижнем Тагиле мужчина набросился на инвалида-колясочника

В Нижнем Тагиле мужчина набросился на инвалида-колясочника. Видео

1 октября 2024, 11:36
Фото: Изображение Midjourney

В Нижнем Тагиле мужчина набросился на инвалида-колясочника

В Нижнем Тагиле жестоко избили местного жителя с ограниченными возможностями здоровья.

Инцидент случился в поселке Девятом.

Неизвестный подошел к человеку в инвалидной коляске и стал бить его руками по голове. При этом он не обратил внимание на сопровождавшую его женщину, пишет «Инцидент Нижний Тагил».

В правоохранительные органы по данному происшествию никто не обращался. Однако правоохранители зарегистрировали инцидент по сообщению в соцсетях и проводят проверку.

Ранее подросток напал с ножом на сотрудницу магазина в Екатеринбурге.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Нижний Тагил#Драка#Инвалид#Екатеринбург#Инцидент
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