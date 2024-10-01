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Posted 1 октября, 13:44

Published 1 октября, 13:44

Modified 1 октября, 13:46

Updated 1 октября, 13:46

В Нижнем Тагиле отремонтировали памятник строителям перед Дворцом молодежи

В Нижнем Тагиле отремонтировали памятник строителям перед Дворцом молодежи

1 октября 2024, 13:44
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле закончили работы по восстановлению монумента строителям-героям, участвовавшим в Великой Отечественной войне. На ремонт потратили почти 1,5 млн рублей.

Работы по реставрации были достаточно внушительными, от работ по ремонту лестниц и плитки до восстановления самого монумента. Глобальное благоустройство памятника прошло еще в 2014 году, тогда его буквально разобрали и собрали заново, сообщают в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Реставрацию курировал Нижнетагильский музей изобразительных искусств. Один из руководителей музея отметил, что при ремонте использовались самые современные материалы, а если что-то случится, то подрядчик сделает ремонт по гарантии.

Напомним, что памятник посвящен войнам-строителям «Тагилстроя», которые погибли в Великой Отечественной войне.

В администрации напомнили, что к 80-летию победы, которую будут праздновать в 2025 году, восстановят все мемориалы, посвященные этой тематике.

30 сентября в Североуральске открыли мемориальную доску, посвященную погибшему пожарному.

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#Вадим Бредников#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Благоустройство#Великая отечественная война#Реставрация#Ремонт#Памятник#Мемориал#ВОв#Екатеринбург
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