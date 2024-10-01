В Нижнем Тагиле отремонтировали памятник строителям перед Дворцом молодежи

Работы по реставрации были достаточно внушительными, от работ по ремонту лестниц и плитки до восстановления самого монумента. Глобальное благоустройство памятника прошло еще в 2014 году, тогда его буквально разобрали и собрали заново, сообщают в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.