В Нижнем Тагиле отремонтировали памятник строителям перед Дворцом молодежи

Posted 1 октября, 13:44
Published 1 октября, 13:44
Modified 1 октября, 13:46
Updated 1 октября, 13:46
Работы по реставрации были достаточно внушительными, от работ по ремонту лестниц и плитки до восстановления самого монумента. Глобальное благоустройство памятника прошло еще в 2014 году, тогда его буквально разобрали и собрали заново, сообщают в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
Реставрацию курировал Нижнетагильский музей изобразительных искусств. Один из руководителей музея отметил, что при ремонте использовались самые современные материалы, а если что-то случится, то подрядчик сделает ремонт по гарантии.
Напомним, что памятник посвящен войнам-строителям «Тагилстроя», которые погибли в Великой Отечественной войне.
В администрации напомнили, что к 80-летию победы, которую будут праздновать в 2025 году, восстановят все мемориалы, посвященные этой тематике.
30 сентября в Североуральске открыли мемориальную доску, посвященную погибшему пожарному.
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