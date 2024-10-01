В Нижнем Тагиле у провинившегося подростка отобрали нательный крест и молитвенник

Posted 1 октября, 10:38
Published 1 октября, 10:38
Modified 1 октября, 11:13
Updated 1 октября, 11:13
Один такой случай стал поводом для обращения в редакцию TagilCity.ru. Родственник 13-летнего подростка обратились с жалобой на то, что у ребенка были изъяты предметы религиозного культа и священные писания. После помещения в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, у подростка был снят алюминиевый нательный крест и отобрана молитва, распечатанная на листе бумаги. При попытке выяснить причины данного решения, руководство учреждения сослалось на внутренний приказ начальницы.
В разговоре со мной сотрудники ссылаются на приказ начальницы учреждения, а когда я ссылался на мировые соглашения о религиозных моментах в подобных местах, мне ничего вразумительного не сказали. Предметы культа и священные писания вообще не имеют права отобрать ни в одной колонии, даже тех, кого содержат на пожизненном сроке, у них Библии не забирают, это прям, ну, оглашено в правах человека, то есть там вот это мировое сообщество обсуждало эту тему, — высказал свое недовольство крестный отец мальчика.
Когда родственник подростка привел ссылки на судебные и нормативные акты Российской Федерации, где четко прописано, что предметы культа и священные писания не могут быть изъяты даже у заключенных, находящихся на пожизненном сроке, он получил ответ, что в данном случае действуют иные правила. Родственникам было объявлено, что любые передачи запрещены, включая одежду и средства личной гигиены. Однако, когда семья приехала на свидание с мальчиком, они обнаружили его в ужасном состоянии, одетого в чужие вещи и с признаками физического насилия.
Вообще изначально говорили то, что ничего передавать нельзя, так как им полностью все выдают, но по факту оказалось, что выдают ношеную одежду, то есть даже трусы с носками ему дали после того, как в них уже кто-то ходил, а за все возмущение ребёнка, ему надавали подзатыльников и заставляли приседать, до боли в ногах, что он даже еле вышел к нам на свидание, — возмутился родственник мальчика.
Крестный отец подростка выразил глубокое возмущение происходящим. Он подчеркнул, что даже осужденные на пожизненный срок сохраняют право на молитвы, и это подтверждено международными стандартами. По его мнению, сотрудники центра грубо нарушили законные права его сына, подвергнув его унижениям и физическому насилию.
Родственники требуют проведения тщательного расследования инцидента и привлечения виновных лиц к ответственности. Они надеются, что государственные органы обратят внимание на проблему и примут меры для предотвращения подобных случаев в будущем. Редакция TagilCity.ru сделает запрос в ГУФСИН, чтобы получить комментарий по этой ситуации.
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