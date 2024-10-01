В Нижнем Тагиле у провинившегося подростка отобрали нательный крест и молитвенник

Когда родственник подростка привел ссылки на судебные и нормативные акты Российской Федерации, где четко прописано, что предметы культа и священные писания не могут быть изъяты даже у заключенных, находящихся на пожизненном сроке, он получил ответ, что в данном случае действуют иные правила. Родственникам было объявлено, что любые передачи запрещены, включая одежду и средства личной гигиены. Однако, когда семья приехала на свидание с мальчиком, они обнаружили его в ужасном состоянии, одетого в чужие вещи и с признаками физического насилия.