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Posted 1 октября, 05:37

Published 1 октября, 05:37

Modified 1 октября, 05:39

Updated 1 октября, 05:39

В Нижний Тагил доставили захваченный на СВО танк

В Нижний Тагил доставили захваченный на СВО танк. Видео

1 октября 2024, 05:37
Фото: Изображение Midjourney

В Нижний Тагил доставили захваченный на СВО танк

В Нижний Тагил привезли танк Leopard производства Германии. Он был отбит у противника в зоне СВО.

Немецкий танк подбили на Украине в зоне спецоперации. В настоящее время военную технику транспортировали на «Уралвагонзавод».

Иностранную технику будут изучать специалисты завода. Военную технику уже поставили на домкраты для дальнейшего препарирования, сообщает пресс-служба УВЗ.

Ранее бойцы из Свердловской области захватили технику ВСУ в зоне СВО.

Призывников Свердловской области не будут отправлять на СВО
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#Екатерина Смирнова#Общество#Нижний Тагил#Танк#Екатеринбург#СВО#Боец СВО#Зона СВО
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