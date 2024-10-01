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Posted 1 октября, 08:05

Published 1 октября, 08:05

Modified 1 октября, 08:07

Updated 1 октября, 08:07

В России коммунальные платежи вырастут на 12%

В России коммунальные платежи вырастут на 12%

1 октября 2024, 08:05
Фото: 1MI
Рассказываем сколько сейчас россиянам придется платить за коммуналку, а «Новые известия» разобрались в причинах такого скачка.

Согласно тексту федерального бюджета на 2025–2027 год, коммунальные платежи подорожают на 11,9%, и это только в 2025 году. В 2026 и 2027 предусмотрена индексация, которая в несколько раз повысит изначальный показатель.

Главная причина, по которой дорожает коммуналка, — это рост цен на газ, считают «Новые известия». От цены на газ зависит цена на электричество и на дальнейшую газификацию, которую нужно продолжать.

С индексацией и без

Власти убеждали россиян, что рост цен в 2025 году составит 5,7%, однако прогноз не сбылся. Также как и подорожание 1 июля 2024 года на 9,8%. Такой процент тоже выше уровня инфляции, но власти преподнесли его как остроченое повышение за 2023 год. Якобы в 2023 повышения не было, но оно было, просто досрочно.

Коммуналка имеет свойство дорожать и без официального повышения цен. Это связано с тем, что цены на газ и электричество устанавливает государство, а на все остальное цены плавающие.

В среднем коммуналка вырастет на 600 рублей, однако назвать точное число невозможно.

Напомним, что в Свердловской области выросли цены на автомобили.

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#Вадим Бредников#Общество#Цены#Свердловская область#Деньги#Коммунальные платежи#Бытовой газ#Платежи#Екатеринбург#Коммуналка
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