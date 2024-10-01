В России коммунальные платежи вырастут на 12%

Власти убеждали россиян, что рост цен в 2025 году составит 5,7%, однако прогноз не сбылся. Также как и подорожание 1 июля 2024 года на 9,8%. Такой процент тоже выше уровня инфляции, но власти преподнесли его как остроченое повышение за 2023 год. Якобы в 2023 повышения не было, но оно было, просто досрочно.