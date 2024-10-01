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Posted 1 октября, 09:35

Published 1 октября, 09:35

Modified 1 октября, 09:37

Updated 1 октября, 09:37

В Свердловской области 30% акций Тетюхинской больницы отошли государству

В Свердловской области 30% акций Тетюхинской больницы отошли государству

1 октября 2024, 09:35
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области после нескольких судебных процессов 30% акций больницы имени Тетюхина отошли государству.

В январе 2024 года суд постановил, что теперь 30% акций больницы владеет Корпорация развития Среднего Урала, пишет «Коммерсантъ».

Судебные процессы связаны с невозможностью больницы вернуть свои долги.

Ожидается, что в больнице увеличится количество предоставляемых услуг и наладится сотрудничество с научными центрами.

Напомним, что клиника находится в Нижнем Тагиле и названа в честь одного из директоров Корпорации «ВСМПО-АВИСМА».

В Екатеринбурге продолжается развитие истории скандально известного дома Топоркова.

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#Вадим Бредников#Общество#Нижний Тагил#Больница#Свердловская область#Суд#Арбитражный суд#Долги#Акции#Екатеринбург#Госпиталь им. Тетюхина
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