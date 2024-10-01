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Posted 1 октября, 08:53

Published 1 октября, 08:53

Modified 1 октября, 08:55

Updated 1 октября, 08:55

В Свердловской области мужчина заплатил 30 тысяч за избиение жены

В Свердловской области мужчина заплатил 30 тысяч за избиение жены

1 октября 2024, 08:53
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области мужчина на фоне личной неприязни ударил жену кулаком по лицу. Женщина месяц восстанавливалась в больнице. Суд взыскал с экс-супруга 30 тысяч рублей.

Сам инцидент произошел весной 2023 года, после него супруги развелись, сообщают в пресс-службе Свердловского областного суда.

Изначально женщина запрашивала выплату в размере 500 тысяч рублей, однако суд снизил ее до 30 тысяч. Мужчина попытался оспорить такое решение, сославшись на трудную жизненную ситуацию, но суд ему отказал.

Кроме моральной компенсации, обидчика привлекли и к административной ответственности.

Напомним, что виновник ДТП в Екатеринбурге будет платить 300 тысяч рублей пострадавшему.

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