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Posted 1 октября, 14:54

Published 1 октября, 14:54

Modified 1 октября, 14:56

Updated 1 октября, 14:56

В Свердловской области начался осенний призыв

В Свердловской области начался осенний призыв

1 октября 2024, 14:54
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области начался призыв молодых людей на срочную службу. Всего планируют призвать около 3 тысяч человек.

А с 15 октября молодых людей начнут отправлять на сборные пункты, откуда они отправятся в различные военные части по всей стране. В штабе ЦВО отмечают, что привлекать срочников для участия в СВО не будут, пишет Е1.

В этом году в Свердловской области не будут действовать электронные повестки. Информировать людей о необходимости явиться в военкомат продолжат с помощью бумажных повесток.

Напомним, что с 1 января 2024 года призывной возраст в России увеличили до 30 лет. В одной из статей TagilCity.ru писал, кто имеет право на получение отсрочки от призыва.

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