В Свердловской области похолодает до -6 градусов

Posted 1 октября, 07:06
Published 1 октября, 07:06
Modified 1 октября, 07:08
Updated 1 октября, 07:08
Так, заморозки возможны в ночное время 2 октября. Особенно холодно будет на западе, а также на юго-западе, рассказал уральский специалист в своем канале в мессенджере.
В Екатеринбурге в первый день нового месяца будет облачно с прояснениями, значительных осадков не прогнозируется. В дневное время в городе будет +14… +16 градусов, ночью уровень тепла опустится до +10 градусов.
Напомним, 28 сентября 2024 года в Свердловской области было объявлено предупреждение из-за ветра, порывы которого местами достигали 18 метров.
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