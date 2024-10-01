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Posted 1 октября, 07:06

Published 1 октября, 07:06

Modified 1 октября, 07:08

Updated 1 октября, 07:08

В Свердловской области похолодает до -6 градусов

В Свердловской области похолодает до -6 градусов

1 октября 2024, 07:06
Фото: Изображение Midjourney
Синоптик Алексей Пулин сообщил о том, что в Свердловскую область придет понижение тепла до уровня ниже нуля градусов. Такая погода будет в начале октября 2024 года.

Так, заморозки возможны в ночное время 2 октября. Особенно холодно будет на западе, а также на юго-западе, рассказал уральский специалист в своем канале в мессенджере.

В Екатеринбурге в первый день нового месяца будет облачно с прояснениями, значительных осадков не прогнозируется. В дневное время в городе будет +14… +16 градусов, ночью уровень тепла опустится до +10 градусов.

Напомним, 28 сентября 2024 года в Свердловской области было объявлено предупреждение из-за ветра, порывы которого местами достигали 18 метров.

В Свердловскую область придут похолодание и дожди
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