В Свердловской области упавшая балка сломала рабочему ногу

Posted 1 октября, 10:57
Published 1 октября, 10:57
Modified 1 октября, 10:59
Updated 1 октября, 10:59
3 апреля 2024 года в пгт Пышма в одном из цехов местного завода один из рабочих нарушил правила охраны труда, из-за чего балка соскользнула с крана и раздавила ногу другого рабочего.
У пострадавшего множественные переломы левой ноги, в том числе открытый перелом, сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Прокуратура возбудила уголовное дело и направила его в суд. Мужчину может ждать 4 года тюрьмы.
Напомним, что в Екатеринбурге снесло ветром рабочего, который работал на высоте без страховки.
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