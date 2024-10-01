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Posted 1 октября, 10:57

Published 1 октября, 10:57

Modified 1 октября, 10:59

Updated 1 октября, 10:59

В Свердловской области упавшая балка сломала рабочему ногу

В Свердловской области упавшая балка сломала рабочему ногу

1 октября 2024, 10:57
Фото: 1MI
В Свердловской области из-за ошибки рабочего балка сорвалась с крана и раздавила ногу. Прокуратура завела уголовное дело.

3 апреля 2024 года в пгт Пышма в одном из цехов местного завода один из рабочих нарушил правила охраны труда, из-за чего балка соскользнула с крана и раздавила ногу другого рабочего.

У пострадавшего множественные переломы левой ноги, в том числе открытый перелом, сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Прокуратура возбудила уголовное дело и направила его в суд. Мужчину может ждать 4 года тюрьмы.

Напомним, что в Екатеринбурге снесло ветром рабочего, который работал на высоте без страховки.

В Екатеринбурге рабочий сорвался с строительной люльки
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