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Posted 1 октября, 08:18

Published 1 октября, 08:18

Modified 1 октября, 08:20

Updated 1 октября, 08:20

В Свердловской области выбрали лучшего фельдшера

В Свердловской области выбрали лучшего фельдшера

1 октября 2024, 08:18
Фото: 1MI
В Свердловской области завершился конкурс «Славим человека труда» в области здравоохранения. Лучшим фельдшером области стала Анна Костарева.

Победительница заведует ФАПом в селе Рудянское. Анна Костарева работает в медицине уже 14 лет, а к ее участку прикреплено около тысячи человек, сообщает URA.RU.

В конкурсе участвовали 12 фельдшеров из разных точек региона. Жюри оценивало не только умение выполнять те или иные манипуляции, но и умение работать в команде и общаться с пациентом.

Напомним, что экскурсовод из Нижнего Тагила попал в книгу «Лучшие экскурсоводы России».

Педагог из Нижнего Тагила участвует в финале конкурса «Воспитатель года России»
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