В Свердловской области выбрали лучшего фельдшера

Posted 1 октября, 08:18
Published 1 октября, 08:18
Modified 1 октября, 08:20
Updated 1 октября, 08:20
Победительница заведует ФАПом в селе Рудянское. Анна Костарева работает в медицине уже 14 лет, а к ее участку прикреплено около тысячи человек, сообщает URA.RU.
В конкурсе участвовали 12 фельдшеров из разных точек региона. Жюри оценивало не только умение выполнять те или иные манипуляции, но и умение работать в команде и общаться с пациентом.
Напомним, что экскурсовод из Нижнего Тагила попал в книгу «Лучшие экскурсоводы России».
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