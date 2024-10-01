Ваш телефон взломали: 5 неожиданных признаков наличия вирусов на мобильном устройстве

Также она добавила, что некоторые из этих симптомов могут быть вызваны и другими причинами: например, обновлениями системы или проблемами с самим устройством, но если вы замечаете несколько из этих признаков одновременно, стоит провести проверку на наличие вредоносных программ с помощью антивирусного приложения или обратиться к специалисту.