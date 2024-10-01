Владимир Якушев: ЕР подготовит поправки ко второму чтению проекта бюджета

Posted 1 октября, 18:13
Published 1 октября, 18:13
Modified 1 октября, 18:14
Updated 1 октября, 18:14
По его словам, первое чтение законопроекта о бюджете назначено на 24 октября. Перед этим документ рассмотрят в комитетах, что позволит депутатам фракции определить, какие его положения требуют изменений, сообщает mkset.ru.
Он отметил, что в бюджете заложены средства для исполнения всех социальных обязательств государства, обеспечения технологического суверенитета, а также безопасности и на поддержку участников специальной военной операции и их семей.
Финансирование социальной политики увеличится: к 2027 году расходы достигнут 7,2 трлн рублей. Это позволит обеспечить необходимые выплаты для семей с детьми, продлить программу материнского капитала, развивать систему долговременного ухода, а также программы социального контракта, реабилитации и абилитации.
Обеспечены положения народной программы «Единой России» по строительству детсадов и школ, их капитальному ремонту, а также организации горячего питания для младших школьников. Программа капитального ремонта образовательных учреждений, реализуемая совместно с Минпросвещения, ежегодно будет получать дополнительное финансирование в размере 15 миллиардов рублей.
Бюджет также включает средства на ремонт и оснащение техникумов, строительство новых кампусов, подготовку инженерных кадров и организацию научной деятельности для молодежи — в соответствии с поручениями президента.
Расходы на здравоохранение также увеличатся. По инициативе «Единой России» выделяются средства на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, модернизацию первичного звена здравоохранения. Увеличится финансирование фонда «Круг добра» для помощи детям с орфанными заболеваниями.
Запланирована модернизация коммунальной инфраструктуры, предложения по которой были направлены в Минстрой. Работа над созданием современной городской среды и комплексным развитием сельских территорий будет продолжена.
Региональные проекты также получат поддержку. Инвестиции направят на инфраструктурные инициативы, включая строительство транспортных узлов, дорог и аэропортов, а также на обновление общественного транспорта, пишет сайт ER.RU. Кроме того, 6,1 трлн рублей будет выделено на обеспечение технологического суверенитета.
«В числе приоритетов реализация национальных проектов. „Единая Россия“ представила по каждому из них свои предложения», — сказал Владимир Якушев.
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