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Posted 1 октября, 03:32

Published 1 октября, 03:32

Modified 1 октября, 03:34

Updated 1 октября, 03:34

Врачи в Екатеринбурге рассказали, что их заставляют отдавать зарплату в помощь Курску

Врачи в Екатеринбурге рассказали, что их заставляют отдавать зарплату в помощь Курску

1 октября 2024, 03:32
Фото: Изображение Midjourney
От врачей первой областной больницы в Екатеринбурге требуют, чтобы они отдавали в помощь Курску свою заработную плату за день. В документе от замминистра здравоохранения призвали «рассмотреть возможность участия» главврачей в акции.

Однако, по словам самих медиков, от них требуют отдавать свои деньги в благотворительный фонд.

Как рассказал один из медработников, врачей вынуждают писать заявление об удержании денег на помощь Курску, угрожая увольнением, пишет Е1.

В Минздраве сообщили, что данная акция добровольная и медицинских сотрудников никто не заставляет отдавать свои средства.

Напомним, жители Каменска-Уральского рассказали о том, что сотрудники местной больницы не оказывают пациентам нужную помощь.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Больница#Деньги#Зарплата#Благотворительность#Врачи#Минздрав#Медики#Угрозы#Екатеринбург
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