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Posted 1 октября, 14:13

Published 1 октября, 14:13

Modified 1 октября, 14:15

Updated 1 октября, 14:15

Взрыв на карьере прогремит в Нижней Салде

Взрыв на карьере прогремит в Нижней Салде

1 октября 2024, 14:13
Фото: Изображение Midjourney
В Нижней Салде прогремит взрыв на карьере 4 октября 2024 года.

Взрыв на Нижнесалдинском карьере будет проводиться во второй половине дня в связи с проводящимися работами, рассказали в группе ВКонтакте «Верхняя Салда Best».

Напомним, 27 сентября 2024 года в Екатеринбурге у одного из пассажиров трамвая произошел взрыв газового баллончика. Из-за него у пассажира вылетел из рук телефон, который сломал колено горожанину.

Известно, что горожанина, который вез с собой баллончик, задержали правоохранители.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Взрыв#ЧП#Карьер#Работы#18+#Екатеринбург#Нижняя Салда#Инцидент
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