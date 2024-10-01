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Posted 1 октября, 16:19

Published 1 октября, 16:19

Modified 1 октября, 16:21

Updated 1 октября, 16:21

Закрытие детского сада, невыполненный план ЕВРАЗ НТМК и осенний призыв

Закрытие детского сада, невыполненный план ЕВРАЗ НТМК и осенний призыв

1 октября 2024, 16:19
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле ЕВРАЗ НТМК не справляется с планом по квотам выбросов, детский сад №19 закроют, а в Свердловской области начался осенний призыв. Итоги дня в Нижнем Тагиле и Свердловской области.

Нижнетагильское предприятие ЕВРАЗ НТМК находится в «зоне риска» в связи с проектом «Чистый воздух». Завод не справляется с выполнением плана по квотам выбросов. Роспотребнадзор отправил откорректированные квоты еще весной 2024 года.

«Это нереально»: ЕВРАЗ НТМК не справляется с выполнением плана по квотам выбросов
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В рамках проекта «Прогулки по Нижнему Тагилу» TagilCity.ru рассказывал об Уральской улице, которая является культурным центром города. В публикации рассказывается история архитектурных построек и развития улицы.

Прогулки по Нижнему Тагилу. Улица Уральская. Окончание
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В районе Старой Гальянки будет закрыт детский сад №19. По словам родителей, им придется возить детей дальше от дома. Также они создали в интернете петицию об отмене постановления.

Мэрия Нижнего Тагила планирует закрыть детский сад на Старой Гальянке
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У 13-летнего мальчика в центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей отобрали нательный крест и лист с напечатанной молитвой.

В Нижнем Тагиле у провинившегося подростка отобрали нательный крест и молитвенник
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В Свердловской области начался осенний призыв. На военную службу собираются призвать почти три тысячи человек.

В Свердловской области начался осенний призыв
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