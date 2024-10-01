Закрытие детского сада, невыполненный план ЕВРАЗ НТМК и осенний призыв

Posted 1 октября, 16:19
Published 1 октября, 16:19
Modified 1 октября, 16:21
Updated 1 октября, 16:21
Нижнетагильское предприятие ЕВРАЗ НТМК находится в «зоне риска» в связи с проектом «Чистый воздух». Завод не справляется с выполнением плана по квотам выбросов. Роспотребнадзор отправил откорректированные квоты еще весной 2024 года.
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