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Posted 1 октября, 09:35

Published 1 октября, 09:35

Modified 1 октября, 09:37

Updated 1 октября, 09:37

Житель Екатеринбурга отправится на 15 лет в тюрьму за изнасилование школьницы

Житель Екатеринбурга отправится на 15 лет в тюрьму за надругательство над школьницей

1 октября 2024, 09:35
Фото: 1MI

Житель Екатеринбурга отправится на 15 лет в тюрьму за изнасилование школьницы

Екатеринбуржца приговорили к 15 годам тюремного заключения за изнасилование несовершеннолетней.

Николай Морозов из Екатеринбурга признан виновным в надругательстве над 13-летней девочкой.

Мужчина познакомился со школьницей в соцсетях. Он поставил лайк девушке, у которой был указан возраст 16 лет.

За связь с малолетней суд приговорил мужчину к 15 годам тюремного заключения, пишет «КП-Екатеринбург».

Официальной информации по данному делу пока не поступало.

Ранее в Екатеринбурге друг по игре в Roblox надругался над 12-летним мальчиком.

В Екатеринбурге иностранец надругался над девочкой. Полиция ищет других жертв
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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Дети#Суд#Изнасилование#18+#Екатеринбург#Инцидент
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