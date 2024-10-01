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Posted 1 октября, 03:51

Published 1 октября, 03:51

Modified 1 октября, 03:53

Updated 1 октября, 03:53

Жительница Североуральска обвинила врачей в смерти пожилой соседки

Жительница Североуральска обвинила врачей в смерти пожилой соседки

1 октября 2024, 03:51
Фото: 1MI
В Североуральске местная жительница обвинила врачей скорой помощи в смерти своей 77-летней соседки.

По словам женщины, пенсионерка задыхалась, скорую вызвал ее муж. Врачи приехали спустя два часа после вызова, за это время свердловчанка скончалась, рассказала горожанка на своей странице во ВКонтакте.

Женщина выразила соболезнования близким, а также отметила, что соседка была добрым и позитивным человеком.

Напомним, в Туринске местные жители обвинили сотрудников центрального медучреждения в смерти своих близких.

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