«Адок сегодня»: жители Нижнего Тагила пожаловались на выбросы ЕВРАЗ НТМК 2 октября

Posted 2 октября, 11:52
Published 2 октября, 11:52
Modified 2 октября, 11:55
Updated 2 октября, 11:55
Жительница Вагонки поделилась с редакцией TagilCity.ru фотографиями вида на промышленное предприятие Нижнего Тагила, сопроводив их комментариями:
Адок сегодня однако, — написала тагильчанка.
Позже выбросов, судя по фото, стало меньше, но незначительно.
Другой читатель TagilCity.ru Игорь сфотографировал ситуацию над ЕВРАЗ НТМК с другого ракурса. Он отметил, что чувствовался неприятный химический запах. Фотографии были сделаны в 8:50 утра 2 октября.
Был запах, когда направление ветра менялось с северного на западный, — отметил тагильчанин.
Добавим, в этот день замеры газоанализатором редакции превышений не показали. Режим НМУ был отменен несколькими днями ранее.
В настоящее время на коксохимическом производстве ЕВРАЗ НТМК ведется ремонт коксовой батареи №10. Она была остановлена на несколько лет, что позволит снизить выбросы с предприятия всего на 1,5%.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14