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Posted 2 октября, 11:52

Published 2 октября, 11:52

Modified 2 октября, 11:55

Updated 2 октября, 11:55

Выбросы с завода ЕВРАЗ НТМК накрыли Нижний Тагил 2 октября

«Адок сегодня»: жители Нижнего Тагила пожаловались на выбросы ЕВРАЗ НТМК 2 октября

2 октября 2024, 11:52
Фото: tagilcity.ru

Выбросы с завода ЕВРАЗ НТМК накрыли Нижний Тагил 2 октября

Сюжет
Выбросы
Утром 2 октября жители Нижнего Тагила сообщали о выбросах с завода-загрязнителя ЕВРАЗ НТМК.

Жительница Вагонки поделилась с редакцией TagilCity.ru фотографиями вида на промышленное предприятие Нижнего Тагила, сопроводив их комментариями:

Адок сегодня однако, — написала тагильчанка.
Фото: tagilcity.ru

Позже выбросов, судя по фото, стало меньше, но незначительно.

Фото: tagilcity.ru

Другой читатель TagilCity.ru Игорь сфотографировал ситуацию над ЕВРАЗ НТМК с другого ракурса. Он отметил, что чувствовался неприятный химический запах. Фотографии были сделаны в 8:50 утра 2 октября.

Был запах, когда направление ветра менялось с северного на западный, — отметил тагильчанин.
Фото: tagilcity.ru

Добавим, в этот день замеры газоанализатором редакции превышений не показали. Режим НМУ был отменен несколькими днями ранее.

В настоящее время на коксохимическом производстве ЕВРАЗ НТМК ведется ремонт коксовой батареи №10. Она была остановлена на несколько лет, что позволит снизить выбросы с предприятия всего на 1,5%.

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#Юлия Мамонтова#Нижний Тагил#Эксклюзив#ЕВРАЗ НТМК#Качество#Выбросы#Екатеринбург#Качество воздуха#Режим НМУ
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