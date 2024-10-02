Адские выбросы, консервация фонтанов в Тагиле, молодежный министр и открытая трасса

Posted 2 октября, 17:08
Published 2 октября, 17:08
Modified 2 октября, 17:10
Updated 2 октября, 17:10
В среду, 2 октября, тагильчане вновь жаловались на выбросы с предприятия-загрязнителя ЕВРЗ НТМК — в соцсетях появилось множество фотографий с сизо-коричневыми облаками. Многие жители также рассказали о неприятном химическом запахе.
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