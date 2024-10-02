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Posted 2 октября, 17:08

Published 2 октября, 17:08

Modified 2 октября, 17:10

Updated 2 октября, 17:10

Адские выбросы, консервация фонтанов в Тагиле, молодежный министр и открытая трасса

Адские выбросы, консервация фонтанов в Тагиле, молодежный министр и открытая трасса

2 октября 2024, 17:08
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
Жители Тагила пожаловались на выбросы с ЕВРАЗ НТМК. Сезон фонтанов в городе завершен. Новым молодежным министром Свердловской области стал 22-летний тагильчанин. Открыто движение по Серовской трассе. Начался суд над гражданами, которых подозревают в шпионаже в пользу Украины.

В среду, 2 октября, тагильчане вновь жаловались на выбросы с предприятия-загрязнителя ЕВРЗ НТМК — в соцсетях появилось множество фотографий с сизо-коричневыми облаками. Многие жители также рассказали о неприятном химическом запахе.

«Адок сегодня»: жители Нижнего Тагила пожаловались на выбросы ЕВРАЗ НТМК 2 октября
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В Нижнем Тагиле закрыли сезон фонтанов — власти начали готовить их к зимней консервации. В этом году фонтаны в городе включили 1 мая, однако потом ненадолго отключали из-за неустойчивой и холодной погоды.

Сезон закрыт: в Нижнем Тагиле приступили к консервации фонтанов
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Должность министра госимущества в молодежном правительстве Свердловской области занял 22-летний тагильчанин. Евгений Михайлов учился в школе №7, а в настоящее время является студентом РАНХиГС. Юноша прошел через конкурсный отбор, подготовив и защитив специальный проект.

Молодой человек из Нижнего Тагила стал молодежным министром
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Серовская трасса полностью открылась для движения транспорта — на 148-м километре дороги завершен ремонт путепровода. Автомобили не ездили здесь с марта 2024 года, когда были обнаружены серьезные дефекты мостового сооружения. Ранее в сентябре было запущено реверсивное движение.

Движение на Серовской трассе полностью открыто
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В Нижнем Тагиле начался судебный процесс по делу супружеской пары, которую подозревают в шпионаже в пользу Украины. Данил Мухаметов и его жена Виктория были задержаны при попытке передать секретные документы Уралвагонзавода. Шпионы были вычислены благодаря действиям сотрудников ФСБ.

Двух жителей Нижнего Тагила судят за шпионаж в пользу Украины
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