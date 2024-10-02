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Posted 2 октября, 10:04

Published 2 октября, 10:04

Modified 2 октября, 10:06

Updated 2 октября, 10:06

Более 280 млн выделили Свердловской области на газификацию

Более 280 млн выделили Свердловской области на газификацию

2 октября 2024, 10:04
Фото: Изображение Midjourney
Свердловская область получила более 280 миллионов рублей на газификацию.

Очередь выполнения работ будет зависеть от показателя подключения жилых домов к газопроводам. Преимущества газа свердловчане смогут оценить в 2025 году, рассказали в региональном Департаменте информполитики.

В настоящий момент существующие газовые сети позволяют подключать более 80 тысяч объектов. Полученные средства помогут обеспечить газом 46 населенных пунктов региона.

Напомним, с 1 июля 2025 года в Свердловской области увеличится стоимость газа. Один кубометр в среднем подорожает на 14 рублей.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Свердловская область#Деньги#ГАЗ#ЖКХ#Газопровод#Газификация#Средства#Екатеринбург
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