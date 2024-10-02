Более 280 млн выделили Свердловской области на газификацию

Posted 2 октября, 10:04
Published 2 октября, 10:04
Modified 2 октября, 10:06
Updated 2 октября, 10:06
Очередь выполнения работ будет зависеть от показателя подключения жилых домов к газопроводам. Преимущества газа свердловчане смогут оценить в 2025 году, рассказали в региональном Департаменте информполитики.
В настоящий момент существующие газовые сети позволяют подключать более 80 тысяч объектов. Полученные средства помогут обеспечить газом 46 населенных пунктов региона.
Напомним, с 1 июля 2025 года в Свердловской области увеличится стоимость газа. Один кубометр в среднем подорожает на 14 рублей.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14