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Posted 2 октября, 04:27

Published 2 октября, 04:27

Modified 2 октября, 04:29

Updated 2 октября, 04:29

Четыре машины попали в ДТП на Кольцовском тракте под Екатеринбургом

Четыре машины попали в ДТП на Кольцовском тракте под Екатеринбургом

2 октября 2024, 04:27
Фото: 1MI
Четыре автомобиля столкнулись на Кольцовском тракте под Екатеринбургом. ДТП произошло 1 октября 2024 года.

На место случившегося приехали сотрудники экстренных служб. Сообщается, что есть пострадавшие, пишет Ура.ру.

На дороге образовалась пробка из-за того, что автомобили перекрыли движение. Также приехали автоинспекторы, чтобы выяснить подробности аварии, рассказали в пресс-службе областного ГИБДД.

Напомним, 1 октября 2024 года в центре Екатеринбурга грузовик столкнулся с двумя автомобилями на перекрестке. Обстоятельства ЧП неизвестны.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#ДТП#ГИБДД#ЧП#Кольцовский тракт#18+#Екатеринбург#Автомобили#Авария#Инцидент
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