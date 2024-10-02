Движение на Серовской трассе полностью открыто

Posted 2 октября, 04:53
Published 2 октября, 04:53
Modified 2 октября, 04:55
Updated 2 октября, 04:55
На дорожном участке были завершены ремонтные работы, рассказали в группе ВКонтакте «ОД „Тагил без ям“».
Напомним, реконструкция моста началась еще в марте 2024 года. В сентябре на трассе было введено реверсивное движение из-за проводящихся работ.
По изначальным предположениям ремонт на путепроводе должен был закончиться 20 сентября, однако потом сроки завершения перенесли на месяц вперед.
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