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Posted 2 октября, 04:53

Published 2 октября, 04:53

Modified 2 октября, 04:55

Updated 2 октября, 04:55

Движение на Серовской трассе полностью открыто

Движение на Серовской трассе полностью открыто

2 октября 2024, 04:53
Фото: Группа ВКонтакте «ОД „Тагил без ям“»
На 148 километре Серовской трассе открыто транспортное движение после завершения реконструкционных работ. Оно было возобновлено 1 октября 2024 года.

На дорожном участке были завершены ремонтные работы, рассказали в группе ВКонтакте «ОД „Тагил без ям“».

Напомним, реконструкция моста началась еще в марте 2024 года. В сентябре на трассе было введено реверсивное движение из-за проводящихся работ.

По изначальным предположениям ремонт на путепроводе должен был закончиться 20 сентября, однако потом сроки завершения перенесли на месяц вперед.

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#Елизавета Зиборова#Транспорт#Ремонт#Серовская трасса#Движение#Дорожное движение#Завершение#Екатеринбург
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