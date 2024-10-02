Двух жителей Нижнего Тагила судят за шпионаж в пользу Украины

По версии силовиков, пара передала Украине сведения о военных объектах и получила за это деньги. Ранее Виктории Мухаметовой продлили срок содержания в СИЗО. На последнем заседании ее мужу Данилу Мухаметову также продлили срок заключения в СИЗО до 17 марта 2025 года, судебное заседание назначили на конец октября 2024 года.