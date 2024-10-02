Двух жителей Нижнего Тагила судят за шпионаж в пользу Украины

Posted 2 октября, 14:22
Published 2 октября, 14:22
Modified 2 октября, 14:24
Updated 2 октября, 14:24
Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. Данил Мухаметов вместе с супругой был арестован сотрудниками ФСБ при попытке передачи чертежей «УВЗ» еще в 2023 году.
По версии силовиков, пара передала Украине сведения о военных объектах и получила за это деньги. Ранее Виктории Мухаметовой продлили срок содержания в СИЗО. На последнем заседании ее мужу Данилу Мухаметову также продлили срок заключения в СИЗО до 17 марта 2025 года, судебное заседание назначили на конец октября 2024 года.
Обвиняемым грозит до 20 лет тюрьмы.
Напомним, что гражданка США и России получила 12 лет тюрьмы за госизмену.
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