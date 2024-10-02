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Posted 2 октября, 14:22

Published 2 октября, 14:22

Modified 2 октября, 14:24

Updated 2 октября, 14:24

Двух жителей Нижнего Тагила судят за шпионаж в пользу Украины

Двух жителей Нижнего Тагила судят за шпионаж в пользу Украины

2 октября 2024, 14:22
Фото: Изображение Midjourney
Супружескую пару из Нижнего Тагила начали судить за госизмену. Они передали важные данные Украине за деньги.

Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. Данил Мухаметов вместе с супругой был арестован сотрудниками ФСБ при попытке передачи чертежей «УВЗ» еще в 2023 году.

По версии силовиков, пара передала Украине сведения о военных объектах и получила за это деньги. Ранее Виктории Мухаметовой продлили срок содержания в СИЗО. На последнем заседании ее мужу Данилу Мухаметову также продлили срок заключения в СИЗО до 17 марта 2025 года, судебное заседание назначили на конец октября 2024 года.

Обвиняемым грозит до 20 лет тюрьмы.

Напомним, что гражданка США и России получила 12 лет тюрьмы за госизмену.

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#Вадим Бредников#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Суд#Уголовное дело#ФСБ#Шпионаж#Екатеринбург#Госизмена#СВО
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