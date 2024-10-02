Экс-инспектор ГИБДД в Екатеринбурге оштрафован на 500 тысяч за взятку

Мужчина по просьбе своего приятеля зарегистрировал ДТП, которого на самом деле не было, не осмотрев повреждения машин. Затем он от одного из автомобилистов получил 15 тысяч в качестве взятки, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.