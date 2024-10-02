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Posted 2 октября, 06:27

Published 2 октября, 06:27

Modified 2 октября, 06:29

Updated 2 октября, 06:29

Экс-инспектор ГИБДД в Екатеринбурге оштрафован на 500 тысяч за взятку

Экс-инспектор ГИБДД в Екатеринбурге оштрафован на 500 тысяч за взятку

2 октября 2024, 06:27
Фото: 1MI
В Екатеринбурге суд вынес приговор экс-автоинспектору, который получил взятку за регистрацию инсценированного ДТП в мае 2022 года.

Мужчина по просьбе своего приятеля зарегистрировал ДТП, которого на самом деле не было, не осмотрев повреждения машин. Затем он от одного из автомобилистов получил 15 тысяч в качестве взятки, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд назначил свердловчанину полмиллиона рублей штрафа, а также лишил его права работать в правоохранительных органах и госорганах на протяжении двух лет.

Напомним, мэра Артемовского Константин Трофимова задержали за коррупцию. Его заключили под стражу.

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