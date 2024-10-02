Экс-инспектор ГИБДД в Екатеринбурге оштрафован на 500 тысяч за взятку

Posted 2 октября, 06:27
Published 2 октября, 06:27
Modified 2 октября, 06:29
Updated 2 октября, 06:29
Мужчина по просьбе своего приятеля зарегистрировал ДТП, которого на самом деле не было, не осмотрев повреждения машин. Затем он от одного из автомобилистов получил 15 тысяч в качестве взятки, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Суд назначил свердловчанину полмиллиона рублей штрафа, а также лишил его права работать в правоохранительных органах и госорганах на протяжении двух лет.
Напомним, мэра Артемовского Константин Трофимова задержали за коррупцию. Его заключили под стражу.
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