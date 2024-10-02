Еще одна школа в Екатеринбурге закрыта на карантин из-за ОРВИ

Posted 2 октября, 09:41
Published 2 октября, 09:41
Modified 2 октября, 09:43
Updated 2 октября, 09:43
Школьники будут учиться в дистанционной форме около двух недель — со 2 по 14 октября 2024 года, рассказали в группе школы №25 во ВКонтакте.
Учеников было решено отправить по домам в связи с массовым заболеванием вирусной инфекцией.
Напомним, с 30 сентября до 6 октября 2024 года в Нижнем Тагиле учеников гимназии на Тагилстроевской улице отправили на карантин из-за роста заболеваний гриппом и ОРВИ.
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