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Posted 2 октября, 09:41

Published 2 октября, 09:41

Modified 2 октября, 09:43

Updated 2 октября, 09:43

Еще одна школа в Екатеринбурге закрыта на карантин из-за ОРВИ

Еще одна школа в Екатеринбурге закрыта на карантин из-за ОРВИ

2 октября 2024, 09:41
Фото: Изображение Midjourney
Школа №25 в Екатеринбурге закрылась на карантин. Учебное учреждение находится на Цветоносной улице.

Школьники будут учиться в дистанционной форме около двух недель — со 2 по 14 октября 2024 года, рассказали в группе школы №25 во ВКонтакте.

Учеников было решено отправить по домам в связи с массовым заболеванием вирусной инфекцией.

Напомним, с 30 сентября до 6 октября 2024 года в Нижнем Тагиле учеников гимназии на Тагилстроевской улице отправили на карантин из-за роста заболеваний гриппом и ОРВИ.

Сотни классов в школах и групп в детсадах закрыты на карантин в Свердловской области
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#Елизавета Зиборова#Общество#Здоровье#Школа#Заболеваемость#ОРВИ#Ученики#Карантин#Екатеринбург#Дистант
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