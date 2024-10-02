Эти растения нужно успеть посадить осенью на даче: откладывать нельзя

Posted 2 октября, 07:42
Published 2 октября, 07:42
Modified 2 октября, 07:44
Updated 2 октября, 07:44
Одна из причин, по которым саженцы лучше посадить осенью, это количество и качество материала. Питомники продают огромное количество качественных сортовых растений с крепким иммунитетом, которые отлично приживутся в вашем саду. Если вы задумывались о посадке яблони или смородины, то начало октября — самое время сделать это.
Посадить осенью можно и крыжовник. А вот заниматься посадкой клубники и малины в «золотое» время года не стоит, — отмечают эксперты портала «Белновости».
Выберите солнечное место без сквозняков. Земля должна быть хорошо дренированной, рыхлой и воздухопроницаемой, с нейтральной или слабокислой реакцией. Чтобы улучшить качества почвы, добавьте органические удобрения — перегной или компост. Избегайте низин, где может накапливаться вода. Подготовьте участок, тщательно выполов все сорняки.
Лучше всего для посадки выбрать здоровый двухлетний саженец. Убедитесь, что у него хорошо развитая корневая система — на корнях не должно быть повреждений и следов болезней. Яма должна быть глубиной и шириной примерно 60 сантиметров для яблони и 30-40 сантиметров для смородины. Это позволит корням свободно располагаться в почве. Если почва тяжелая (глинистая), яму можно увеличить. Перед посадкой обрежьте поврежденные или сухие корни. Если корни слишком длинные, их можно подрезать, чтобы они легче вошли в яму. Перегной или компост положите на дно ямы. Саженец поместите в яму таким образом, чтобы корневая шейка (место, где ствол переходит в корни) находилась на уровне поверхности почвы. Засыпьте яму землей, аккуратно уплотняя ее, чтобы не образовались воздушные карманы.
После посадки обязательно полейте саженец. Это поможет земле осесть и обеспечит корни необходимой влагой. Постарайтесь полить саженец так, чтобы почва вокруг корней была хорошо увлажнена.
Яблоню после посадки трогать не надо, а вот смородину, если у нее имеются поврежденные или слишком длинные побеги, можно немного подрезать — кусту это не повредит. Покройте почву вокруг саженца слоем мульчи (например, солома, древесные опилки, торф) толщиной около 5-10 см. Это поможет сохранить влагу и защитить корни от морозов. Следите за влажностью почвы, особенно в сухую погоду. При необходимости поливайте, но не переувлажняйте. Если ожидаются сильные морозы, можно дополнительно укрыть нижнюю часть ствола. На зиму утеплите приствольный круг, накрывая его лапником или другим материалом, чтобы защитить молодое дерево от мышей и других вредителей.
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Источник: belnovosti.by.
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