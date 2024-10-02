Эти растения нужно успеть посадить осенью на даче: откладывать нельзя

Лучше всего для посадки выбрать здоровый двухлетний саженец. Убедитесь, что у него хорошо развитая корневая система — на корнях не должно быть повреждений и следов болезней. Яма должна быть глубиной и шириной примерно 60 сантиметров для яблони и 30-40 сантиметров для смородины. Это позволит корням свободно располагаться в почве. Если почва тяжелая (глинистая), яму можно увеличить. Перед посадкой обрежьте поврежденные или сухие корни. Если корни слишком длинные, их можно подрезать, чтобы они легче вошли в яму. Перегной или компост положите на дно ямы. Саженец поместите в яму таким образом, чтобы корневая шейка (место, где ствол переходит в корни) находилась на уровне поверхности почвы. Засыпьте яму землей, аккуратно уплотняя ее, чтобы не образовались воздушные карманы.