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Posted 2 октября, 06:30

Published 2 октября, 06:30

Modified 2 октября, 06:32

Updated 2 октября, 06:32

Глава СК РФ поручил более внимательно следить за мигрантами

Глава СК РФ поручил более внимательно следить за мигрантами

2 октября 2024, 06:30
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Мигранты
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил более серьезно отнестись к расследованию преступлений, совершенных мигрантами.

Такое заявление Бастрыкин сделал на прошедшем совещании с главами региональных СК. Он отдельно отметил, что мигрантам нельзя давать возможность уехать на родину после совершения преступлений, пишет URA.RU.

Глава Свердловского СК докладывал Бастрыкину о ходе расследований дел, связанных с нелегалами. Он также отметил, что количество преступлений, совершенных мигрантами в области, выросло втрое.

22 сентября Бастрыкин взял на контроль дело о драке мигрантов, которую они устроили с применением оружия.

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#Вадим Бредников#Общество#Происшествия#Свердловская область#Мигранты#СК РФ#Трудовые мигранты#Преступность#Екатеринбург#СК#Бастрыкин#Нелегальные мигранты
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