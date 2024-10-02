Глава СК РФ поручил более внимательно следить за мигрантами

Posted 2 октября, 06:30
Published 2 октября, 06:30
Modified 2 октября, 06:32
Updated 2 октября, 06:32
Такое заявление Бастрыкин сделал на прошедшем совещании с главами региональных СК. Он отдельно отметил, что мигрантам нельзя давать возможность уехать на родину после совершения преступлений, пишет URA.RU.
Глава Свердловского СК докладывал Бастрыкину о ходе расследований дел, связанных с нелегалами. Он также отметил, что количество преступлений, совершенных мигрантами в области, выросло втрое.
22 сентября Бастрыкин взял на контроль дело о драке мигрантов, которую они устроили с применением оружия.
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