Грузовик загорелся на трассе под Екатеринбургом

Posted 2 октября, 03:24
Published 2 октября, 03:24
Modified 2 октября, 03:26
Updated 2 октября, 03:26
Водитель с вещами успел покинуть машину. По его словам, вспыхнула задняя часть транспортного средства.
К месту ЧП прибыли пожарные и автоинспекторы. Движение на дороге было ограничено на некоторое время. Пострадавших нет, рассказали в пресс-службе областного ГИБДД.
Напомним, в Екатеринбурге загорелась иномарка, внутри которой сидела девочка. Ребенка вовремя вытащили из машины. Почему произошло возгорание — неизвестно.
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