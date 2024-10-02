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Posted 2 октября, 03:24

Published 2 октября, 03:24

Modified 2 октября, 03:26

Updated 2 октября, 03:26

Грузовик загорелся на трассе под Екатеринбургом

Грузовик загорелся на трассе под Екатеринбургом

2 октября 2024, 03:24
Фото: Изображение Midjourney
На Тюменском тракте под Екатеринбургом загорелась грузовая машина. Происшествие случилось 1 октября 2024 года.

Водитель с вещами успел покинуть машину. По его словам, вспыхнула задняя часть транспортного средства.

К месту ЧП прибыли пожарные и автоинспекторы. Движение на дороге было ограничено на некоторое время. Пострадавших нет, рассказали в пресс-службе областного ГИБДД.

Напомним, в Екатеринбурге загорелась иномарка, внутри которой сидела девочка. Ребенка вовремя вытащили из машины. Почему произошло возгорание — неизвестно.

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