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Posted 2 октября, 07:43

Published 2 октября, 07:43

Modified 2 октября, 07:45

Updated 2 октября, 07:45

Из Екатеринбурга возобновили рейсы на Гоа

Из Екатеринбурга возобновили рейсы на Гоа

2 октября 2024, 07:43
Фото: Изображение Midjourney
Из Свердловской области после длительного перерыва вновь запустили полеты на Гоа.

В ночь на второе октября возобновили полеты из аэропорта Кольцово на ГОА.

Первый рейс после длительного перерыва уже прилетел на Манохар.

Слетать на юго-запад Индии свердловчане могут трижды в неделю. На неделе рейсы выполняются по средам. Полеты будут осуществляться также и в выходные из Кольцово, рассказали в пресс-службе аэропорта.

Напомним, из Екатеринбурга начнутся прямые перелеты в Таиланд.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Отдых#Туризм#Отпуск#Екатеринбург
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