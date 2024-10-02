Как развивается семейный бизнес в Нижнем Тагиле? Рассказывают предприниматели

Posted 2 октября, 13:42
Published 2 октября, 13:42
Modified 2 октября, 14:02
Updated 2 октября, 14:02
В российской Торгово-промышленной палате предлагают считать предприятие семейным, если в нем трудятся, минимум, два члена одной семьи. Они же — основные владельцы бизнеса, и, хотя бы один занимает руководящую должность. По оценкам экспертов, под эти критерии попадают 4,5 миллиона малых и средних компаний в стране или 74% всего сектора МСП. Такие предприятия участвуют во всех отраслях экономики, а в некоторых даже лидируют. Например, в частном гостиничном деле, производстве косметики и продуктов питания.
У нас юридически такого понятия «семейный бизнес» нет. Оно отсутствует, как таковое. Естественно, раз нет понятия, нет никаких программ по развитию этого вида предпринимательства, этой сферы, нет статистики, по которой можно определять долю и направление деятельности, в каких сегментах их больше всего, — пояснил президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.
При этом, как считают сами владельцы бизнеса, почти любое дело можно назвать семейным, если его развитие лежит на плечах родственников.
Так, в Нижнем Тагиле (город в Свердловской области) одним из вариантов семейного бизнеса является кондитерская «Бабкин торт». Наталья Бабкина вместе с мужем Олегом начали свое дело 10 лет назад.
Задумав свое дело, вспомнила о детском увлечении домашними тортами. Решила поехать учиться, выбрала Италию. Итальянская кухня давно меня привлекала своим безусловным вкусом и простотой. Там я закончила институт кулинарии для профессиональных поваров ICIF, — рассказала TagilCity.ru Наталья.
Кроме них, в развитии помогал брат Натальи Иван и ее дочь. Позднее наследница вышла замуж, и зять тоже некоторое время работал в кондитерской. Сегодня вести бизнес учится младшая дочь Бабкиных.
Еще на старте семья столкнулась с трудностями.
Два инвестора вышли из проекта в тот момент, когда уже не было пути назад. Выкручивались сами, брали кредиты. Конечно, у нас были небольшие сбережения, и все они пошли в дело. Рассчитывали на инвесторов, потому что первоначально был запроектирован кондитерский цех и сыроварня. Были договоренности с итальянцами по обучению технологиям, — поделилась подробностями владелица.
После отказа инвесторов, Наталья и Олег все строили и поднимали за счет собственных средств. Для этого им пришлось поменять машину на более простую и взять несколько кредитов.
До реализации проекта с сыроварней мы так и не дошли. В 2020 году переехали на новое место. Реализуя наш первый проект, оборудование закупалось новое. Планировали запускать цех по производству печенья, но возник спрос на торты из натуральных продуктов, поэтому осваивали торты. Сегодня наш ассортимент насчитывает порядка 300 наименований. В свободной продаже 40 видов тортов, 20 видов печенья, пирожные, шоколадные конфеты, литье из шоколада, штучные изделия, — продолжила тагильчанка.
Примечательно, что самый популярный среди горожан торт называется «Наташа»:
Готовим его по рецепту моей мамы Любови Валентиновны. Именно так мы с мамой его и пекли в детстве. Он сразу завоевал сердца наших гостей. Это достаточно трудоемкий процесс. В его составе 4 вида бисквита. Порядка 12 часов тратится только на пропитку кремом.
Кондитерская продукция очень дорогая в производстве. Дополнительные средства затрачиваются также на приобретение и обслуживание оборудования, закупку ингредиентов, оплату труда кондитеров и других работников, аренду. Большую долю расходов составляет плата за электричество.
К сожалению, сегодня нам приходится работать в условиях недобросовестной конкуренции с самозанятыми кондитерами. Мы проходим все проверки, сдаем пробы в СЭС, платим налоги при сохранении рыночных цен на продукцию, — пояснила Наталья.
В прошлом году семье Бабкиных удалось получить кредит при поддержке Министерства экономического развития России:
Но это все-таки кредит, и мы его должны выплатить. Участвуя в проекте ТПП РФ «Семейные компании России» мы побывали в нескольких регионах страны. Есть регионы, где власти поддерживают развитие малого бизнеса. У нас в области, к сожалению, малый бизнес — не в приоритете.
Несмотря на все возникшие в самом начале трудности дело развивается. Любовь к своему делу, упорство и терпение помогли создать нечто большее, чем просто бизнес.
Мы, семейные компании, несмотря на трудности и проблемы, преодолевая и решая их, каждый день получаем взаимную поддержку от близких людей, участвующих в бизнесе. И это нам очень помогает. Мы растем и развиваемся вместе со своими близкими и детьми. Нижний Тагил — прекрасный город для семейного бизнеса! — подытожила Наталья.
В целом на Среднем Урале семейных дел достаточно. Например, тагильская династия Толстовых, которая более 20 лет занимается развитием ООО «Антолл». Или семья Шаровых из Талицкого городского округа. Они владеют большой молочной фермой и обрабатывают более 700 гектаров земли.
Мы продвигаем активно законодательство на федеральном уровне работает над тем, чтобы был все-таки принят закон и на региональном уровне нам удалось добиться того, чтобы в 9 регионах РФ уже есть и приняты региональные законы о поддержке семейного бизнеса, — рассказал президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.
В Торгово-промышленной палате предлагают закрепить в законе понятие семейного предприятия и создать реестр таких компаний. Законопроект уже разработан, и сейчас его рассматривают министерства. Если примут, меры поддержки могут стать адресными. Это не обязательно должны быть финансовые инструменты: помощь могут оказать в получении делового образования, продвижения бренда или разработке бизнес-плана. Обсуждается и возможность введения специального налогового режима для фамильных предприятий, что создаст дополнительные условия для появления большего числа подобных компаний.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14