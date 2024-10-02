Как развивается семейный бизнес в Нижнем Тагиле? Рассказывают предприниматели

В российской Торгово-промышленной палате предлагают считать предприятие семейным, если в нем трудятся, минимум, два члена одной семьи. Они же — основные владельцы бизнеса, и, хотя бы один занимает руководящую должность. По оценкам экспертов, под эти критерии попадают 4,5 миллиона малых и средних компаний в стране или 74% всего сектора МСП. Такие предприятия участвуют во всех отраслях экономики, а в некоторых даже лидируют. Например, в частном гостиничном деле, производстве косметики и продуктов питания.