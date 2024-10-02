Когда переобувать машину в этом сезоне? Опыт водителей Нижнего Тагила

Судя по прогнозу погоды, низкая температура ближе к нулю ожидается с 18 октября. Тем не менее, 0 градусов и устойчивый минус в ночное время ожидается уже с 10 числа. Это значит, что оптимальной датой для переобувки автомобиля будет период с 17 по 20 октября.