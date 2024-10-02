Когда переобувать машину в этом сезоне? Опыт водителей Нижнего Тагила

Posted 2 октября, 09:40
Published 2 октября, 09:40
Modified 2 октября, 09:42
Updated 2 октября, 09:42
Судя по прогнозу погоды, низкая температура ближе к нулю ожидается с 18 октября. Тем не менее, 0 градусов и устойчивый минус в ночное время ожидается уже с 10 числа. Это значит, что оптимальной датой для переобувки автомобиля будет период с 17 по 20 октября.
Опыт подсказывает автомобилистам, что лучше переобуться заранее, чем в одно утро выйти на улицу и обнаружить гололед, а то и выпавший снег.
Каждый год опаздываю с переобувкой. В прошлом сезоне неожиданно выпал снег, появился гололед. На свой страх и риск ехала в шиномонтаж. Хотя можно было заранее поменять колеса и не переживать за передвижение, — уверена тагильчанка Анна.
Водители Нижнего Тагила уверены, что если автомобилист устанавливает липучку вместо шипов, то можно переобуваться раньше похолодания.
Когда я купил машину, на ней уже была липучка. Это мой первый опыт ее использования и, надо сказать, он был удачным — никакого дискомфорта я не испытал в городских условиях. Дороги более менее чистят и нет необходимости в шипах для меня лично, на трассу редко езжу. Уверен, если часто ездить по трассе, а также таксистам или доставщикам — лучше использовать шипы. Переобуваться буду в ближайшее время по двум причинам: устала летняя резина, это ее последний сезон. Также сейчас не такая загрузка на шинках, не будет проблем с записью. Лучше неделю поездить на ней по сухой дороге, чем в одно утро оказаться на летней резине, если неожиданно выпадет снег, — поделился с редакцией TagilCity.ru водитель из Нижнего Тагила Денис.
Также перед зимним сезоном не стоит забывать и о подготовке автомобиля к похолоданию. Ранее эксперт давал советы, что в машине проверить и заменить.
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