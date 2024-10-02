Когда россиянам выгодно брать отпуск в 2025 году по производственному календарю

Количество рабочих дней в 2025 году составит 247, выходных и праздничных — 118. Наиболее выгодными для отпуска считаются месяцы с большим числом рабочих дней, в следующем году это будут июль и октябрь — по 23 рабочих дня. Также стоит обратить внимание на месяцы, в которых ожидается 22 рабочих дня, — апрель, сентябрь и декабрь. В августе и марте будет по 21 рабочему дню. Несмотря на то, что в феврале долгих выходных не будет, из-за того, что месяц короткий, рабочих дней ожидается 20, выходных — восемь.