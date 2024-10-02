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Posted 2 октября, 09:45

Published 2 октября, 09:45

Modified 2 октября, 09:47

Updated 2 октября, 09:47

Минсельхоз прокомментировал резкий рост цен на картофель в Кузбассе

2 октября 2024, 09:45
В министерстве сельского хозяйства Кемеровской области ответили на жалобу, связанную с ростом цен на картофель.

В Кузбассе осенью 2024 года сельхозпроизводители региона резко подняли цены на картофель нового урожая. Цена изменилась в разы по сравнению с осенью 2023 года. На это кузбассовец пожаловался в чате губернатора Кемеровской области, , пишет VSE42.RU.

Как отметит автор обращения, в последние годы в сентябре цена за килограмм картофеля равнялась 14–16 рублям. Теперь же, по словам мужчины, стоимость подняли до 27 рублей за килограмм.

— Не напоминает ли это ситуацию с куриными яйцами? Сначала они оправдывались ростом расходов, инфляцией, а потом ФАС выявила картельный сговор и цены вернулись на разумный уровень, — спросил мужчина.

На обращение отреагировал официальный представитель министерства сельского хозяйства Кузбасса. Он отметил, что для роста цен есть объективные причины.

— Производитель сельскохозяйственной продукции не может работать себе в убыток. Кузбасские производители не допускают необоснованного роста цен на продукты питания. В силу сложившейся экономической ситуации производители вынуждены повышать отпускные цены на продукцию из-за увеличения затрат на ее производство, — говорится в ответе.

Специалист отметил, что выросли стоимость коммунальных услуг, топлива, запчастей для техники, удобрений и другие расходы производителей. При этом погодные условия в этом году способствовали распространению вредителей и болезней, которые потребовали дополнительных обработок растений.

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