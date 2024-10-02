Минсельхоз прокомментировал резкий рост цен на картофель в Кузбассе

— Производитель сельскохозяйственной продукции не может работать себе в убыток. Кузбасские производители не допускают необоснованного роста цен на продукты питания. В силу сложившейся экономической ситуации производители вынуждены повышать отпускные цены на продукцию из-за увеличения затрат на ее производство, — говорится в ответе.