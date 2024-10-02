Молодой человек из Нижнего Тагила стал молодежным министром

Posted 2 октября, 09:41
Published 2 октября, 09:41
Modified 2 октября, 09:43
Updated 2 октября, 09:43
Евгений Михайлов стал единственным уроженцем Нижнего Тагила, которому удалось начать работать в молодежном правительстве, пишет АН «Между строк».
Новый министр окончил 7 школу Нижнего Тагила, а сейчас учится в РАНХиГС на последнем курсе. Чтобы попасть в орган власти, Михайлов разработал и защитил свой проект.
Молодёжное правительство позволяет амбициозным молодым людям получить должности в настоящем правительстве в будущем.
Напомним, что в Ревде открыли 4-й в Свердловской области «Кванториум». Такие центры позволяют готовить инженеров прямо со школы.
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