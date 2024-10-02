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Posted 2 октября, 09:41

Published 2 октября, 09:41

Modified 2 октября, 09:43

Updated 2 октября, 09:43

Молодой человек из Нижнего Тагила стал молодежным министром

Молодой человек из Нижнего Тагила стал молодежным министром

2 октября 2024, 09:41
Фото: Изображение Midjourney
22-летний уроженец Нижнего Тагила начал работать в молодежном правительстве, на должности министра по госимуществу.

Евгений Михайлов стал единственным уроженцем Нижнего Тагила, которому удалось начать работать в молодежном правительстве, пишет АН «Между строк».

Новый министр окончил 7 школу Нижнего Тагила, а сейчас учится в РАНХиГС на последнем курсе. Чтобы попасть в орган власти, Михайлов разработал и защитил свой проект.

Молодёжное правительство позволяет амбициозным молодым людям получить должности в настоящем правительстве в будущем.

Напомним, что в Ревде открыли 4-й в Свердловской области «Кванториум». Такие центры позволяют готовить инженеров прямо со школы.

В Свердловской области появится новый министр образования
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