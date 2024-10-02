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Posted 2 октября, 13:58

Published 2 октября, 13:58

Modified 2 октября, 14:00

Updated 2 октября, 14:00

Эксперт Русских: от проволочника на участке избавят удобрения и сидераты

Осенью прогоняем с участка проволочника: вредитель навсегда забудет к вам дорогу

2 октября 2024, 13:58
Фото: Изображение Midjourney

Эксперт Русских: от проволочника на участке избавят удобрения и сидераты

Сюжет
Дом и сад
Проволочник — это опасный вредитель, который могут серьезно повредить сельскохозяйственные культуры. И бороться с ним чрезвычайно сложно. Попробуйте воспользоваться нашими советами уже этой осенью — в следующем сезоне и думать забудете об этих насекомых.

Проволочник — это личинки жуков семейства блестянок. Они могут быть желтовато-коричневого цвета, имеют цилиндрическую форму. Эти мелкие червяки обладают удивительно сильными челюстями и легко проделывают глубокие ходы в картошке, моркови, свекле. Также они повреждают корни других огородных растений и не прочь полакомиться свежими кочанами капусты.

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Советы о том, как избавиться от напасти, дает блогер-агроном, автор и ведущий YouTube-канала «Иванова наука» Иван Русских.

Очень хорошо «гоняют» проволочника аммиачные, аммонийные или амидные удобрения, — говорит эксперт.

Например, можно вносить в почву сульфат аммония с обязательной заделкой в грунт. Норма — 30 граммов на 1 кв. м. Также поможет мочевина: 20 граммов на 1 кв. м. Почвенные микроорганизмы превратят эти удобрения в аммиак, который губителен для проволочника. По словам Ивана Русских, обычно осенью не принято вносить в почву удобрения, содержащие азот. Однако в случае с проволочником именно они оказываются очень эффективными, тогда как другие средства могут попросту не помогать.

Также по осени можно вносить в почву калийные удобрения (кроме грядок, предназначенных для выращивания озимых лука и чеснока) — их проволочник также не выносит. Например, прекрасно подойдет хлористый калий, дешевое и эффективное средство против настырного жука.

Также избавиться от проволочника помогает грамотный севооборотТакже избавиться от проволочника помогает грамотный севооборот
Также избавиться от проволочника помогает грамотный севооборот. Фото: Изображение Midjourney
Среди сидератов наиболее мощным против проволочника является лен. Он выделяет цианиды, которые препятствуют развитию проволочника в почве, создавая неблагоприятную среду. Подобные условия может создавать и горчица. Хотя молодые сеянцы горчицы могут повреждаться проволочником — он с удовольствием ими питается, но при отмирании корни горчицы в большом количестве выделяют глюкозинолаты, которые обладают своеобразным фумигантным действием на проволочника, — говорит эксперт.

А вот злаковые сидераты (овес, рожь) и кукуруза, напротив, привлекают проволочника, поэтому лучше осенью их не сажать.

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