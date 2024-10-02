Осенью прогоняем с участка проволочника: вредитель навсегда забудет к вам дорогу

Posted 2 октября, 13:58
Published 2 октября, 13:58
Modified 2 октября, 14:00
Updated 2 октября, 14:00
Проволочник — это личинки жуков семейства блестянок. Они могут быть желтовато-коричневого цвета, имеют цилиндрическую форму. Эти мелкие червяки обладают удивительно сильными челюстями и легко проделывают глубокие ходы в картошке, моркови, свекле. Также они повреждают корни других огородных растений и не прочь полакомиться свежими кочанами капусты.
Советы о том, как избавиться от напасти, дает блогер-агроном, автор и ведущий YouTube-канала «Иванова наука» Иван Русских.
Очень хорошо «гоняют» проволочника аммиачные, аммонийные или амидные удобрения, — говорит эксперт.
Например, можно вносить в почву сульфат аммония с обязательной заделкой в грунт. Норма — 30 граммов на 1 кв. м. Также поможет мочевина: 20 граммов на 1 кв. м. Почвенные микроорганизмы превратят эти удобрения в аммиак, который губителен для проволочника. По словам Ивана Русских, обычно осенью не принято вносить в почву удобрения, содержащие азот. Однако в случае с проволочником именно они оказываются очень эффективными, тогда как другие средства могут попросту не помогать.
Также по осени можно вносить в почву калийные удобрения (кроме грядок, предназначенных для выращивания озимых лука и чеснока) — их проволочник также не выносит. Например, прекрасно подойдет хлористый калий, дешевое и эффективное средство против настырного жука.
Среди сидератов наиболее мощным против проволочника является лен. Он выделяет цианиды, которые препятствуют развитию проволочника в почве, создавая неблагоприятную среду. Подобные условия может создавать и горчица. Хотя молодые сеянцы горчицы могут повреждаться проволочником — он с удовольствием ими питается, но при отмирании корни горчицы в большом количестве выделяют глюкозинолаты, которые обладают своеобразным фумигантным действием на проволочника, — говорит эксперт.
А вот злаковые сидераты (овес, рожь) и кукуруза, напротив, привлекают проволочника, поэтому лучше осенью их не сажать.
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