Осенью прогоняем с участка проволочника: вредитель навсегда забудет к вам дорогу

Например, можно вносить в почву сульфат аммония с обязательной заделкой в грунт. Норма — 30 граммов на 1 кв. м. Также поможет мочевина: 20 граммов на 1 кв. м. Почвенные микроорганизмы превратят эти удобрения в аммиак, который губителен для проволочника. По словам Ивана Русских, обычно осенью не принято вносить в почву удобрения, содержащие азот. Однако в случае с проволочником именно они оказываются очень эффективными, тогда как другие средства могут попросту не помогать.