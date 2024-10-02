Памятник строителям-труженикам в Нижнем Тагиле полностью отремонтирован

Posted 2 октября, 15:51
Published 2 октября, 15:51
Modified 2 октября, 15:53
Updated 2 октября, 15:53
Мемориал, установленный в 1989 году на площади перед Дворцом молодежи, полностью преобразился. Подрядчик привел в порядок постамент, лестницы и элементы декора, сообщил мэр города Владислав Пинаев.
Завсектором городской скульптуры Александра Шемякина отметила, что во время ремонта были обновлены и подсвечены все фамилии — теперь их можно прочитать без проблем.
Напомним, что памятник капитально отремонтировали в 2014 году, однако спустя 10 лет было принято решение о проведении косметических работ, так как из-за постоянных осадков «поплыла» гранитная облицовка лестниц и постамента.
Всего к 80-летию Победы, который будет отмечаться в 2025 году, в городе отремонтируют 38 памятников.
В нескольких селах под Нижним Тагилом установят постаменты для бронзовых скульптур солдат ВОВ.
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