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Posted 2 октября, 15:51

Published 2 октября, 15:51

Modified 2 октября, 15:53

Updated 2 октября, 15:53

В Нижнем Тагиле завершен ремонт памятника строителям

Памятник строителям-труженикам в Нижнем Тагиле полностью отремонтирован

2 октября 2024, 15:51
Фото: Изображение Midjourney

В Нижнем Тагиле завершен ремонт памятника строителям

В Нижнем Тагиле продолжаются работы по ремонту мемориалов к 80-летию Победы. Полностью завершился ремонт памятника строителям.

Мемориал, установленный в 1989 году на площади перед Дворцом молодежи, полностью преобразился. Подрядчик привел в порядок постамент, лестницы и элементы декора, сообщил мэр города Владислав Пинаев.

Завсектором городской скульптуры Александра Шемякина отметила, что во время ремонта были обновлены и подсвечены все фамилии — теперь их можно прочитать без проблем.

Напомним, что памятник капитально отремонтировали в 2014 году, однако спустя 10 лет было принято решение о проведении косметических работ, так как из-за постоянных осадков «поплыла» гранитная облицовка лестниц и постамента.

Всего к 80-летию Победы, который будет отмечаться в 2025 году, в городе отремонтируют 38 памятников.

В нескольких селах под Нижним Тагилом установят постаменты для бронзовых скульптур солдат ВОВ.

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