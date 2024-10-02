Плодовые деревья не будут зависеть от капризов погоды: осенью подкормите их правильно

Осень — это время, когда растения активно готовятся к зимнему сезону. В этот период они накапливают питательные вещества, которые помогут им пережить холодные месяцы и начать новый вегетационный сезон полными жизненной энергии. Вовремя внесенные удобрения не только обогащают истощенную за лето почву, но и укрепляют иммунитет растений, повышают их устойчивость к морозам, болезням и вредителям. Эксперт портала «Белновости», агроном и блогер Анастасия Коврижных рассказала, почему экономить на покупке удобрений осенью ни в коем случае нельзя.