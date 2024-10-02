Плодовые деревья не будут зависеть от капризов погоды: осенью подкормите их правильно

Posted 2 октября, 12:09
Published 2 октября, 12:09
Modified 2 октября, 12:11
Updated 2 октября, 12:11
Осень — это время, когда растения активно готовятся к зимнему сезону. В этот период они накапливают питательные вещества, которые помогут им пережить холодные месяцы и начать новый вегетационный сезон полными жизненной энергии. Вовремя внесенные удобрения не только обогащают истощенную за лето почву, но и укрепляют иммунитет растений, повышают их устойчивость к морозам, болезням и вредителям. Эксперт портала «Белновости», агроном и блогер Анастасия Коврижных рассказала, почему экономить на покупке удобрений осенью ни в коем случае нельзя.
Плодовым деревьям и кустарникам в осенний период требуются два основных макроэлемента:
Осенью рекомендуется вносить суперфосфат или двойной суперфосфат. Следует вносить эти добавки в сухом виде с последующей заделкой в почву на глубину до 10-12 сантиметров, — отмечает эксперт.
Можно не экспериментировать с отдельными подкормками, а воспользоваться комплексными удобрениями — это сбалансированный источник всех необходимых элементов. Лучше всего для подкормки подойдут удобрения с повышенным содержанием фосфора и калия в составе.
Если вы ратуете за органическое земледелие, то подкормите свои плодовые деревья компостом, перепревшим навозом или древесной золой. Любое из этих удобрений обеспечит сбалансированный источник необходимых микроэлементов.
Оптимально вносить удобрения в конце сентября — начале октября, когда растения начинают осенний сезон. Распределите их по поверхности почвы вокруг ствола дерева или куста, а затем аккуратно заделайте в землю и полейте. Обязательно соблюдайте указания на упаковках удобрений, не превышайте рекомендованные дозы.
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