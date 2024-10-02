Полицейские Нижнего Тагила начали проверку по делу о поджоге квартиры пенсионерки

Сама пенсионерка находится в больнице с травмами и отравлением. Женщина занимается волонтерством в сфере помощи бойцам СВО, зачастую тратила все свои сбережения на покупку гуманитарной помощи. Что именно послужило поводом агрессии, выяснят в полиции.