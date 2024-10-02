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Posted 2 октября, 12:36

Published 2 октября, 12:36

Modified 2 октября, 13:45

Updated 2 октября, 13:45

Полицейские Нижнего Тагила начали проверку по делу о поджоге квартиры пенсионерки

Полицейские Нижнего Тагила начали проверку по делу о поджоге квартиры пенсионерки

2 октября 2024, 12:36
Фото: Изображение Midjourney
В полиции Нижнего Тагила заявили, что начали проверку после сообщений в СМИ о поджоге квартиры пенсионерки-волонтера СВО.

В 16 отделе полиции Нижнего Тагила сотрудники сами создали обращение и начали проверку, сообщили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

Напомним, что случай произошел ночью 1 октября. Судя по записям с камер видеонаблюдения, после входа двух мужчин в подъезд произошла вспышка. Однако основная версия пожарных — это возгорание проводки.

Сама пенсионерка находится в больнице с травмами и отравлением. Женщина занимается волонтерством в сфере помощи бойцам СВО, зачастую тратила все свои сбережения на покупку гуманитарной помощи. Что именно послужило поводом агрессии, выяснят в полиции.

2 октября вспыхнул пожар в Театре музыкальной комедии.

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