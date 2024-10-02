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Posted 2 октября, 11:19

Published 2 октября, 11:19

Modified 2 октября, 11:21

Updated 2 октября, 11:21

Пострадавший во время пожара в Театре музкомедии в Екатеринбурге скончался

Пострадавший во время пожара в Театре музкомедии в Екатеринбурге скончался

2 октября 2024, 11:19
Фото: 1MI
В Екатеринбурге скончался 58-летний сотрудник Театра музкомедии, пострадавший во время пожара в культурном учреждении.

Врачи неотложной помощи пытались спасти екатеринбуржца, однако не смогли. Для того, чтобы определить причину смерти, специалисту проведут экспертизу, рассказал помощник главы регионального СК Александр Шульга.

По предварительной версии, огонь вспыхнул в небольшом служебном помещении. В ведомстве начали проверку, по итогам которой будет принято соответствующее решение.

Напомним, пожар в театре на четвертом этаже произошел 2 октября 2024 года.

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