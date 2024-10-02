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Posted 2 октября, 13:34

Published 2 октября, 13:34

Modified 2 октября, 13:36

Updated 2 октября, 13:36

Путин подписал закон об освобождении от уголовной ответственности подсудимых

Путин подписал закон об освобождении от уголовной ответственности подсудимых

2 октября 2024, 13:34
Фото: 1MI
Президент России Владимир Путин освободил от уголовной ответственности некоторых подсудимых.

Новый закон освобождает от наказания на стадии суда за участие в специальной военной операции. Теперь заключить контракт с Минобороны можно на этапе, когда дело направлено в суд для рассмотрения.

Данный закон не распространяется на совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления.

Такое постановление появилось на сайте официального опубликования правовых актов.

Ранее екатеринбуржцам предложили 50 тысяч рублей за поиски контрактников для СВО.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Уголовное дело#Екатеринбург#Мобилизация#СВО#Боец СВО
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