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Posted 2 октября, 03:32

Published 2 октября, 03:32

Modified 2 октября, 03:34

Updated 2 октября, 03:34

Рейсы «Уральских авиалиний» задержаны из-за военных действий в Израиле и Иране

Рейсы «Уральских авиалиний» задержаны из-за военных действий в Израиле и Иране

2 октября 2024, 03:32
Фото: Изображение Midjourney
Несколько международных рейсов компании «Уральские авиалинии» не полетят в назначенное время 2 октября 2024 года.

Так, была объявлена задержка авиарейсов «Екатеринбург — Дубай», «Дубай — Екатеринбург», «Домодедово — Дубай» и «Дубай — Домодедово», пишет Е1.

Пассажирам порекомендовали не летать из аэропортов этих стран и Ирака, а также пролетать над их территорией, рассказали в Росавиации.

Такие меры связаны с военным конфликтом, развернувшимся в Израиле и Иране.

Напомним, в сентябре 2024 года в Екатеринбурге из-за тумана задержались самолеты в Калининград, Санкт-Петербург и Москву.

Рейс из Египта в Екатеринбург задержали на 2 часа из-за угроз взрывчаткой
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#Елизавета Зиборова#Транспорт#Авиакомпания#Пассажиры#Самолет#Авиарейс#Аэропорт#Екатеринбург#Задержка рейсов
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