Рейсы «Уральских авиалиний» задержаны из-за военных действий в Израиле и Иране

Posted 2 октября, 03:32
Published 2 октября, 03:32
Modified 2 октября, 03:34
Updated 2 октября, 03:34
Так, была объявлена задержка авиарейсов «Екатеринбург — Дубай», «Дубай — Екатеринбург», «Домодедово — Дубай» и «Дубай — Домодедово», пишет Е1.
Пассажирам порекомендовали не летать из аэропортов этих стран и Ирака, а также пролетать над их территорией, рассказали в Росавиации.
Такие меры связаны с военным конфликтом, развернувшимся в Израиле и Иране.
Напомним, в сентябре 2024 года в Екатеринбурге из-за тумана задержались самолеты в Калининград, Санкт-Петербург и Москву.
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