Самый теплый день в Екатеринбурге зафиксирован с 1936 года

Posted 2 октября, 07:03
Published 2 октября, 07:03
Modified 2 октября, 07:05
Updated 2 октября, 07:05
Суточная температура в среднем немного превысила +13 градусов. Особенно тепло было в Михайловске — в этом населенном пункте было чуть больше +17 градусов, рассказал уральский специалист Алексей Пулин в своем аккаунте в соцсетях.
В целом погода 1 октября ознаменовалась как самая теплая в уральской области в течение последних 88 лет.
Напомним, во втором осеннем месяце в Свердловской области прогнозируется температура воздуха около +4 градусов. Также вероятны дожди и выпадение снега.
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