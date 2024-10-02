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Posted 2 октября, 07:03

Published 2 октября, 07:03

Modified 2 октября, 07:05

Updated 2 октября, 07:05

Самый теплый день в Екатеринбурге зафиксирован с 1936 года

Самый теплый день в Екатеринбурге зафиксирован с 1936 года

2 октября 2024, 07:03
Фото: Изображение Midjourney
Первый день октября в Екатеринбурге оказался самым теплым днем с 1936 года.

Суточная температура в среднем немного превысила +13 градусов. Особенно тепло было в Михайловске — в этом населенном пункте было чуть больше +17 градусов, рассказал уральский специалист Алексей Пулин в своем аккаунте в соцсетях.

В целом погода 1 октября ознаменовалась как самая теплая в уральской области в течение последних 88 лет.

Напомним, во втором осеннем месяце в Свердловской области прогнозируется температура воздуха около +4 градусов. Также вероятны дожди и выпадение снега.

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