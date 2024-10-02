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Posted 2 октября, 09:49

Published 2 октября, 09:49

Modified 2 октября, 09:51

Updated 2 октября, 09:51

Фонтаны отключили в Нижнем Тагиле 30 сентября

Сезон закрыт: в Нижнем Тагиле приступили к консервации фонтанов

2 октября 2024, 09:49
Фото: tagilcity.ru

Фонтаны отключили в Нижнем Тагиле 30 сентября

В Нижнем Тагиле проходит подготовка фонтанов к зимнему сезону. В рамках ежегодного содержания им предстоит консервация.

Традиционно последний день работы фонтанов — 30 сентября, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

С 1 октября началась консервация, — сообщили в мэрии.

Напомним, в 2024 году фонтаны Нижнего Тагила работали с 1 мая. Из-за похолодания их на некоторое время выключали, но после установления теплой погоды специалисты ООО «Гидравлика» включили их вновь.

В центре поющий: фонтаны начали работать в Нижнем Тагиле
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