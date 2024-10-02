Солнечный свет зальет вашу квартиру даже осенью: этот раствор творит с окнами чудеса

Мытье окон осенью нередко превращается в испытание. Необходимо все сделать быстро, чтобы не выстудить квартиру. Также важно правильно выбрать погоду: идеально для процедуры подходит сухой и облачный день. В солнечную погоду делать это не рекомендуется, так как стекла слишком быстро высыхают, на них остаются разводы. Эксперт по домоводству, блогер и ведущая YouTube-канала Марина Жукова точно знает, как и чем лучше всего мыть окна в октябре.