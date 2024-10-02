Солнечный свет зальет вашу квартиру даже осенью: этот раствор творит с окнами чудеса

Posted 2 октября, 08:52
Published 2 октября, 08:52
Modified 2 октября, 08:54
Updated 2 октября, 08:54
Мытье окон осенью нередко превращается в испытание. Необходимо все сделать быстро, чтобы не выстудить квартиру. Также важно правильно выбрать погоду: идеально для процедуры подходит сухой и облачный день. В солнечную погоду делать это не рекомендуется, так как стекла слишком быстро высыхают, на них остаются разводы. Эксперт по домоводству, блогер и ведущая YouTube-канала Марина Жукова точно знает, как и чем лучше всего мыть окна в октябре.
Для мытья окон вам понадобятся следующие вещи: ведро, теплая вода, губка или мягкая тряпка, газеты или салфетка из микрофибры для полировки. Также может понадобиться стремянка или лестница для доступа к верхним окнам. А в качестве моющего средства Марина Жукова предлагает использовать «Белизну» в таблетках.
На полведра воды понадобится одна таблетка «Белизны» — она очень быстро растворяется. Сначала мою окна влажной тряпочкой, смоченной в растворе с этим средством, а затем протираю сухой. Со стекол смывается пыль и грязь. Если есть плесень, то «Белизна» отлично справится с проблемой, — говорит эксперт.
Протрите рамы и подоконники, удаляя налет и пыль — это придаст окнам завершенный вид. Внимательно осмотрите стекла при нормальном освещении: если заметите разводы или грязные участки, протрите их снова. Позаботьтесь о герметичности рам, если они деревянные, может потребоваться замена уплотнителей или покраска.
Окна нужно мыть регулярно — это одно из самых важных правил. Если же у вас сложные окна (например, с большими или нестандартными стеклами), если вы живете на высоком этаже и просто боитесь заниматься этим, то подумайте о вызове профессиональной службы.
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