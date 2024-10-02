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Posted 2 октября, 08:52

Published 2 октября, 08:52

Modified 2 октября, 08:54

Updated 2 октября, 08:54

Эксперт Жукова: этим средством без труда отмоете даже самое грязное окно

Солнечный свет зальет вашу квартиру даже осенью: этот раствор творит с окнами чудеса

2 октября 2024, 08:52
Фото: 1MI

Эксперт Жукова: этим средством без труда отмоете даже самое грязное окно

Сюжет
Дом и сад
Осенью резко сокращается световой день, количество солнечного света уменьшается. Чтобы в вашей квартире всегда было светло, нужно обязательно регулярно мыть окна. А достичь идеального результата поможет одно действенное средство.

Мытье окон осенью нередко превращается в испытание. Необходимо все сделать быстро, чтобы не выстудить квартиру. Также важно правильно выбрать погоду: идеально для процедуры подходит сухой и облачный день. В солнечную погоду делать это не рекомендуется, так как стекла слишком быстро высыхают, на них остаются разводы. Эксперт по домоводству, блогер и ведущая YouTube-канала Марина Жукова точно знает, как и чем лучше всего мыть окна в октябре.

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Для мытья окон вам понадобятся следующие вещи: ведро, теплая вода, губка или мягкая тряпка, газеты или салфетка из микрофибры для полировки. Также может понадобиться стремянка или лестница для доступа к верхним окнам. А в качестве моющего средства Марина Жукова предлагает использовать «Белизну» в таблетках.

На полведра воды понадобится одна таблетка «Белизны» — она очень быстро растворяется. Сначала мою окна влажной тряпочкой, смоченной в растворе с этим средством, а затем протираю сухой. Со стекол смывается пыль и грязь. Если есть плесень, то «Белизна» отлично справится с проблемой, — говорит эксперт.

Протрите рамы и подоконники, удаляя налет и пыль — это придаст окнам завершенный вид. Внимательно осмотрите стекла при нормальном освещении: если заметите разводы или грязные участки, протрите их снова. Позаботьтесь о герметичности рам, если они деревянные, может потребоваться замена уплотнителей или покраска.

Окна нужно мыть регулярно — это одно из самых важных правил. Если же у вас сложные окна (например, с большими или нестандартными стеклами), если вы живете на высоком этаже и просто боитесь заниматься этим, то подумайте о вызове профессиональной службы.

Ранее эксперты поделились лайфхаками, как отмыть со стен страшную черную плесень.

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