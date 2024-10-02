Средний чек в ресторанах России увеличился на 11% из-за роста издержек

Во-первых, он акцентировал внимание на увеличении стоимости продуктов в магазинах. Во-вторых, многие работники и бизнес начали платить налоги и сборы, чего раньше избегали. После процесса обеления предприятия общественного питания его руководство осознаёт, что существовать с прежней ценовой политикой уже не представляется возможным, пояснил эксперт. В список причин ресторатор добавил и увеличение зарплат для работников. Он аргументировал это тем, что в ресторанной области на данный момент присутствует нехватка персонала, пишет Pravda.Ru.