Цветы не вымерзнут и не погибнут: как защитить растения в дачном домике от холодов

Posted 2 октября, 09:49
Published 2 октября, 09:49
Modified 2 октября, 09:51
Updated 2 октября, 09:51
Перед тем как отправить цветы на зимовку, важно убедиться, что они устойчивы к низким температурам. Например, довольно легко переносят холода практически все кактусы, суккуленты, гортензия, примула, пеларгония, азалия и олеандр. Фикусы, драцены и бегонии более капризны, но и они легко переживут температуру примерно в +10 градусов. А вот тропические пальмы, цитрусовые и орхидеи лучше на морозе не бросать — до весны они вряд ли доживут.
Те растения, которые вы оставляете в дачном домике на зиму, нужно правильно подготовить к морозам. Как это сделать, рассказывают эксперты Telegram-канала «Дневник дачника. Сад и огород».
Горшки с растениями нужно будет защитить утеплителем из вспененного полипропилена и утеплителя с отражающей поверхностью. В первый заверните горшки, зафиксируйте канцелярскими резинками или веревками. Из второго вида утеплителя сделайте коврики, на которые нужно будет поставить цветы.
Кактусы, суккуленты и растения суккулентного типа можно не поливать вовсе — они впадут в анабиоз и спокойно протянут до весны, — рекомендуют эксперты.
Луковичные и корневищные растения (маранты, калатеи, строманты, алоказии) можно просто обрезать под корень — так они переживут зиму намного легче.
Растения, которые будут зимовать в суровых условиях, нуждаются в правильных подкормках. Например, активировать защитные свойства растений могут кислоты — уксусная или лимонная. Для уксусной кислоты используйте соотношение 1:10 (одна часть уксуса на 10 частей воды). Лимонную кислоту растворяют в соотношении 1-2 чайные ложки на литр воды. Полейте растение приготовленным раствором. Делайте это аккуратно, чтобы не повредить корни.
Также следует обработать растения регуляторами роста с антистрессовым эффектом — это такие препараты, как «Эпин», «Рибав» и «Циркон». При их использовании важно следовать инструкции по применению. Кроме того, в прохладных условиях активизируются некоторые грибковые заболевания, поэтому обработка противогрибковыми средствами также не будет лишней.
Ранее эксперты дали советы, как подготовить грядку для посадки озимого чеснока.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14