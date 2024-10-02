Цветы не вымерзнут и не погибнут: как защитить растения в дачном домике от холодов

Перед тем как отправить цветы на зимовку, важно убедиться, что они устойчивы к низким температурам. Например, довольно легко переносят холода практически все кактусы, суккуленты, гортензия, примула, пеларгония, азалия и олеандр. Фикусы, драцены и бегонии более капризны, но и они легко переживут температуру примерно в +10 градусов. А вот тропические пальмы, цитрусовые и орхидеи лучше на морозе не бросать — до весны они вряд ли доживут.