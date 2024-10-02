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Posted 2 октября, 09:49

Published 2 октября, 09:49

Modified 2 октября, 09:51

Updated 2 октября, 09:51

Цветы не вымерзнут и не погибнут: как защитить растения в дачном домике от холодов

Цветы не вымерзнут и не погибнут: как защитить растения в дачном домике от холодов

2 октября 2024, 09:49
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Дом и сад
Многие дачники заводят в летних домиках комнатные растения. Зимой, если домик не отапливается, цветы могут погибнуть. Однако некоторые из них все же можно оставить зимовать при условии грамотной защиты от холода.

Перед тем как отправить цветы на зимовку, важно убедиться, что они устойчивы к низким температурам. Например, довольно легко переносят холода практически все кактусы, суккуленты, гортензия, примула, пеларгония, азалия и олеандр. Фикусы, драцены и бегонии более капризны, но и они легко переживут температуру примерно в +10 градусов. А вот тропические пальмы, цитрусовые и орхидеи лучше на морозе не бросать — до весны они вряд ли доживут.

Те растения, которые вы оставляете в дачном домике на зиму, нужно правильно подготовить к морозам. Как это сделать, рассказывают эксперты Telegram-канала «Дневник дачника. Сад и огород».

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Горшки с растениями нужно будет защитить утеплителем из вспененного полипропилена и утеплителя с отражающей поверхностью. В первый заверните горшки, зафиксируйте канцелярскими резинками или веревками. Из второго вида утеплителя сделайте коврики, на которые нужно будет поставить цветы.

Кактусы, суккуленты и растения суккулентного типа можно не поливать вовсе — они впадут в анабиоз и спокойно протянут до весны, — рекомендуют эксперты.

Луковичные и корневищные растения (маранты, калатеи, строманты, алоказии) можно просто обрезать под корень — так они переживут зиму намного легче.

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Растения, которые будут зимовать в суровых условиях, нуждаются в правильных подкормках. Например, активировать защитные свойства растений могут кислоты — уксусная или лимонная. Для уксусной кислоты используйте соотношение 1:10 (одна часть уксуса на 10 частей воды). Лимонную кислоту растворяют в соотношении 1-2 чайные ложки на литр воды. Полейте растение приготовленным раствором. Делайте это аккуратно, чтобы не повредить корни.

Также следует обработать растения регуляторами роста с антистрессовым эффектом — это такие препараты, как «Эпин», «Рибав» и «Циркон». При их использовании важно следовать инструкции по применению. Кроме того, в прохладных условиях активизируются некоторые грибковые заболевания, поэтому обработка противогрибковыми средствами также не будет лишней.

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