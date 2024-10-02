Уехавшая в Израиль екатеринбурженка поделилась пережитым от ракетной атаки Ирана

По словам женщины, вечером во вторник, 1 октября, она была дома, готовилась к празднику Рош-ха-Шана, еврейскому Новому году. Когда началась тревога, она вместе с ребенком спустилась в специальное помещение внизу многоэтажного дома. Вокруг все грохотало и взрывалось Переждав атаку, семья вернулась в квартиру. По словам Аи Шафран, так повезло не всем: некоторых ее друзей атака Ирана застала в дороге, практически на открытом пространстве, им пришлось пережить неприятное время.