Уехавшая в Израиль екатеринбурженка поделилась пережитым от ракетной атаки Ирана

Posted 2 октября, 15:49
Published 2 октября, 15:49
Modified 2 октября, 15:51
Updated 2 октября, 15:51
Бывшая корреспондент издания Е1 Ая Шафран живет с семьей в Беэр-Шеве, это юг страны. Своим бывшим коллегам она рассказала, что израильтяне привыкли к постоянным тревогам и обстрелам, поэтому сильно никто не пугается.
По словам женщины, вечером во вторник, 1 октября, она была дома, готовилась к празднику Рош-ха-Шана, еврейскому Новому году. Когда началась тревога, она вместе с ребенком спустилась в специальное помещение внизу многоэтажного дома. Вокруг все грохотало и взрывалось Переждав атаку, семья вернулась в квартиру. По словам Аи Шафран, так повезло не всем: некоторых ее друзей атака Ирана застала в дороге, практически на открытом пространстве, им пришлось пережить неприятное время.
Также женщина рассказала, что впервые при этой атаке власти использовали новую систему оповещения с помощью мобильных телефонов — всем гражданам пришло сообщение о ракетной опасности.
На другой день после атаки жизнь пошла своим чередом: семья не стала отменять ничто из запланированного — ни детский сад, ни поликлинику.
Напомним, что Иран в ходе ракетной атаки выпустил по Израилю около 400 ракет. Система ПВО «Железный купол», по утверждению ряда СМИ, была пробита, ракеты поразили военные объекты. Пострадавших среди гражданского населения не было.
В Екатеринбурге из-за атаки Ирана на Израиль были задержаны некоторые рейсы на Ближний Восток, в том числе в Дубай.
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